Hugh Jackman aveva già discusso del ritorno di Wolverine ai tempi di Deadpool 2

La notizia, diffusa qualche settimana fa, che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3 insieme all’amico e collega Ryan Reynolds ha mandato tutti, addetti ai lavori e fan del Marvel Cinematic Universe, letteralmente in visibilio.

A quanto pare, la star australiana aveva già discusso del ritorno di Logan già ai tempi di Deadpool 2 (LEGGI LA RECENSIONE), il secondo film della saga che ha visto David Leitch ereditare il testimone di regista da parte di Tim Miller. A svelare la cosa è la produttrice Kelly McCormick, che è anche moglie di Leitch, durante la promozione stampa di Una notte violenta e silenziosa (LEGGI LA RECENSIONE).

Sono super emozionata per il terzo film. David e Hugh sono amici e c’erano già state delle conversazioni per includerlo, per inserire Hugh e altre cose, quando stavamo discutendo, al tempo, delle varie robe collegate al secondo film. Sono contentissima per loro, per noi è stata un’esperienza straordinaria.