La prima apparizione di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool in X-Men le origini – Wolverine, cinecomic della 20th Century Fox diretto da Gavin Hood uscito il 29 aprile 2009, non viene di certo ricordata come uno dei migliori debutti cinematografici di un personaggio dei fumetti.

Con la complicità della recente diffusione su Twitter di alcuni concept art del Mercenario Chiacchierone realizzati all’epoca da Studio ADI, il papà di Deadpool Rob Liefeld ha ammesso candidamente di essere spaventato dalla cosa oggi come ieri:

Vi ricordiamo che Ryan Reynolds e Hugh jackman compariranno insieme nei panni nei loro rispettivi personaggi della Casa delle Idee in Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, che è al momento privo di data d’uscita in seguito allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

