Comicbook ha scambiato quattro chiacchiere con il fumettista Rob Leifeld a proposito, ovviamente, di Deadpool.

Il primo film, come noto, ebbe il via libera grazie allo straordinario successo riscosso da un test footage trapelato online.

Liefeld ha parlato dell’identità della persona che si cela dietro quello storico leak e ha ammesso di sapere tutto: “Lo so, ma non intendo dirlo“.

Ha poi parlato di Brad Pitt e delle voci secondo cui avrebbe dovuto interpretare Cable:

So al 100% che è vero. Avevano realizzato dei bozzetti di prova, senza contare che David Leitch aveva un rapporto molto speciale dopo aver già lavorato a degli stunt con lui. Quello che la gente non sa è che è stata solo una cosa iniziale. Quando hanno capito che non sarebbero andati in quella direzione, hanno pensato a molti altri.