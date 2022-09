Deadpool incontrerà Stranger Things? Shawn Levy scherza sul crossover

Il regista e produttore Shawn Levy è una delle menti responsabili della nascita di Stranger Things, la popolarissima serie targata Netflix, e, come noto, è stato scelto dai Marvel Studios e da Ryan Reynolds per dirigere Deadpool 3.

E dal red carpet degli Emmy, Shawn Levy ha fatto una battuta che ha poi dovuto chiarire in un successivo Tweet. Intervistato da Variety, Levy ha spiegato che lui e Ryan Reynolds stanno cercando di capire come rendere possibile un crossover fra Deadpool e Stranger Things:

#StrangerThings executive producer Shawn Levy on a potential crossover: “Ryan and I were trying to figure out how in the world can we do a 'Deadpool' [and] 'Stranger Things' crossover.” #Emmys #Emmys2022 | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/SPeOTdJWon pic.twitter.com/1elwgNrV7Z — Variety (@Variety) September 12, 2022

Ovviamente la battuta è finita per dare vita a una serie di titoli un po’ strillati tanto che poi il regista e produttore ha specificato su Twitter:

Wade Wilson non può sopportare la vita del sangue a meno che non sia il suo o quello dei suoi nemici. Il sangue dal naso è un ostacolo difficile da superare. Non c’è nessun crossover fra DP e ST in arrivo gente. Chiedo scusa per le mie battute stupide che finiscono per generare titoli di giornale fiorvianti.

Wade Wilson can’t stand the sight of blood, unless it’s his own or his enemies. Nose- bleeds are a hard Pass. No DP/ST crossover coming, folks. Sorry my dumb joke led to misleading headlines🙃⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 13, 2022

Trovate tutte le informazioni su Stranger Things nella nostra scheda della serie TV.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!