Come intravisto nel primo trailer, in Deadpool & Wolverine rivedremo anche Aaron Stanford nei panni di Pyro, mutante comparso per l’ultima volta al cinema in X-Men: Conflitto finale.

È proprio in relazione al trailer l’attore ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram uno scatto dal dietro le quinte in cui accenna al suo ritorno nei panni del personaggio.

Lo potete vedere qua sotto:

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Instagram

