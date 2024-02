Poche ore fa, in occasione del Super Bowl 2024, la Disney ha diffuso il trailer di Deadpool & Wolverine, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, la cui uscita è prevista per il 24 luglio in Italia.

Nonostante la durata di 2 minuti e mezzo, il trailer funziona in realtà come teaser e preserva le numerose sorprese della pellicola di Shawn Levy, Wolverine incluso.

Ecco però una lista di dettagli che potrebbero esservi sfuggiti.

Grandi ritorni

Il trailer si apre con una scena di festeggiamenti in cui assistiamo a numerosi ritorni dalle pellicole precedenti, tra cui Vanessa (riportata in vita nella scena dei titoli di coda del secondo film), Blind Al, Testata Mutante Negasonica, Yukio, Dopinder, Shatterstar, Colosso, Peter e Buck.

La TVA

Esattamente come si vociferava, Deadpool si ritroverà a fare i conti con la TVA (Time Variance Authority) mostrata nella serie Loki per essersi intromesso in alcuni eventi eventi del passato (qui di seguito potete rinfrescarvi la memoria). A interfacciarsi con Deadpool questa volta non troveremo Mobius, ma l’agente Paradox interpretato da Matthew Macfayden.

Alioth

Sempre dal “mondo” di Loki, a un certo punto nel trailer notiamo quello che sembra a tutti gli effetti Alioth, l’entità a forma di nuvola viola che sorveglia il Vuoto, che qui inghiotte un agente della TVA.

Secret Wars

In una delle ultime inquadrature del trailer notiamo Deadpool a terra e sulla sinistra il numero 5 del fumetto Secret Wars.

Hulk

Ma non è tutto: accanto al fumetto c’è un oggetto di scena preso direttamente dal set di L’incredibile Hulk, ovvero la bibita verde Pingo Doce.

Ecco un ingrandimento:

THEY GOT HULK SODA IN THE VOID pic.twitter.com/3cvXUO4X47 — JJ (@WildeePatrol) February 12, 2024

La bibita non è il solo elemento legato a Hulk presente nel trailer. In una scena, infatti, Deadpool siede sullo stesso letto di Hulk apparso in Thor: Ragnarok.

Un ritorno da X-Men

Il trailer svela un ritorno sorprendente: a quasi 20 anni da X-Men: Conflitto finale, Aaron Stanford è stato richiamato per interpretare Pyro!

La 20th Century Fox

Nel trailer si intravede appena, ma le foto e i video dal set risalenti all’anno scorso ci confermano che la struttura alle spalle del Mercenario chiacchierone non è altro che il logo della 20th Century Fox distrutto!

Il Guercio

In un momento in particolare notiamo Wolverine di spalle in un casinò. Si tratta di una variante del personaggio nota come Il Guercio (in originale “patch” vista la benda sull’occhio). Possibile che abbiano scelto proprio Daniel Radcliffe per interpretarlo come si vociferava?

Age of Ultron

Lo scontro nella foresta innevata e la jeep capovolta richiamano alla mente un’iconica sequenza di Avengers: Age of Ultron con i Vendicatori in azione a inizio film. I fan hanno già iniziato a sperare in un’apparizione degli Avengers originali, ma intanto è curioso notare che nei monitor della TVA si notino proprio due scene dal film di Joss Whedon del 2015.

Cassandra Nova

L’antagonista del film si intravede solo di spalle ed è interpretata Emma Corrin. Si tratta di Cassandra Nova, nota per essere la gemella cattiva di Xavier, che nei fumetti si macchia di crimini gravissimi.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Deadpool & Wolverine? Ditecelo nei commenti!

Fonti: Trailer ufficiale | Reddit (su segnalazione di ADProperant)

