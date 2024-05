Con l’apertura delle prevendite negli Stati Uniti, la campagna promozionale di Deadpool & Wolverine è finalmente entrata nel vivo.

Nello spot diffuso alcune ore fa, i Marvel Studios hanno inserito un codice QR proprio nei pressi della gamba di Wolverine.

Seguendo il link generato, si viene reindirizzati a un video su Youtube in cui Ryan Reynolds ci tiene a fare delle precisiazioni sulla natura del film, come potete leggere a seguire:

Siamo molto felici di unirvi a voi il 26 luglio. Molti di voi sono emozionati, ma dovremmo mettere le cose in chiaro. Questo film ha la stessa sostanza di un sequel di Battaglia per la Terra. In generale ce le daremo reciprocamente fino a perdere i sensi, ci inimicheremo la Disney, faremo un po’ di battute sul cazz*, un po’ di battute a mie spese, molte battute a spese di Hugh, e scanseremo completamente l’obbligo della Marvel di inserire delle scene dei titoli di coda, che, se non lo sapete già, sono semplicemente degli spot per un altro film che finirà inevitabilmente con uno spot per un altro film. Perciò mettetevi comodi, rilassatevi, permetteteci di abbassarvi il quoziente intellettivo aumentandovi il battito cardiaco mentre viaggeremo in una Terra dei sogni insulsa, un posto in cui uomini e donne adulte se ne vanno in giro in calzamaglia, facendo finta che non sia un enorme grido d’aiuto culturale. Questo è il CINEMA.