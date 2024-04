Alla CinemaCon di Las Vegas la Disney ha mostrato in anteprima 9 minuti di Deadpool & Wolverine, attesissimo blockbuster in arrivo il prossimo 24 luglio in tutto il mondo (il 26 negli USA).

Prima di mostrare la clip, Kevin Feige è salito sul palco e ha scherzato su quanto sia bello “poter fare un film vietato ai minori pieno di parolacce”. Il regista Shawn Levy si è mostrato entusiasta anche solo dal fatto che Feige abbia detto “la parola con la F”:

Successivamente è stato mostrato un messaggio di Deadpool e Wolverine che chiedevano al pubblico di spegnere il cellulare, con Deadpool che spiega: “Secret Wars presenterà finalmente…” ma a quel punto suona un cellulare. Wolverine si gira verso lo schermo e minaccia gli spettatori di mettergli il telefono dove non batte il sole. “Calmati, suvvia! Troppo testosterone!” cerca di calmarlo Deadpool.

Le scene iniziano con Wade Wilson (Ryan Reynolds) che cerca di vivere una nuova vita come venditore di automobili. Lavora con Peter (Rob Delaney), che tiene il vecchio costume di Deadpool nel suo armadietto nella speranza che entrambi possano tornare a combattere il crimine insieme un giorno. Peter riporta Wade nel suo appartamento per una festa a sorpresa di compleanno, e tutti i personaggi degli X-Men dei film precedenti sono presenti, inclusi Colosso e Ellie Phimister (Testata Mutante Negasonica). Scopriamo che Wade e Vanessa (Morena Baccarin) non stanno più insieme ma sono ancora amici.

Quando Wade cerca di soffiare sulle candeline, arriva la TVA. Wade si risveglia nella TVA e incontra Mr. Paradox (Matthew Macfadyen), un agente di alto livello che gli offre la possibilità della vita: gli spiega che è destinato a fare grandi cose, e che la Sacra Linea Temporale del multiverso ha bisogno di essere “vendicata”. Wade a questo punto ottiene un nuovo costume all’avanguardia, che include spade all’adamantio. L’uomo non è da subito disponibile ad accettare: a un certo punto si scaraventa contro la cinepresa, spacca la lente con la sua fronte, afferra un microfono e urla “fottiti Fox, ora vado a Disneyland”.

