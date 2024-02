Che Deadpool & Wolverine sia un film importante per i fan Marvel di tutto il mondo lo sappiamo, ma mai ci saremmo aspettati un tale interesse nei confronti della pellicola diretta da Shawn Levy. Il teaser pubblicato in occasione del Super Bowl ha infatti raggiunto la straordinaria cifra di 365 milioni di visualizzazioni, diventando il trailer più visto di sempre durante le prime 24 ore di diffusione. Un risultato incredibile, che dimostra la passione del pubblico per il personaggio interpretato da Ryan Reynolds e, più in generale, la fame di nuovi film Marvel di qualità.

Questo successo non è da attribuire esclusivamente al marketing e alla relativa diffusione del trailer durante l’importante evento sportivo americano, ma anche alla cura con la quale è stato confezionato il video. Stiamo parlando di due minuti e venticinque di teaser, durante il quale non viene mostrato nulla di specifico, ma ogni singola scena riesce a trasmettere l’atmosfera tipica del Mercenario Chiacchierone. Tra battute scurrili, metanarrativa e scene violente, Deadpool & Wolverine sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare i fan del personaggio Marvel e, più in generale, degli amanti dei film action.

Noi che siamo fan dei fumetti, però, abbiamo ben altri motivi per cui essere felici. Nel teaser, infatti, vengono mostrati diversi personaggi ben noti ai lettori di fumetti. Personaggi che meritano la nostra attenzione e che, in alcuni casi, ci possono rivelare nuove informazioni sulla pellicola. Siete pronti? Prima di partire, però, vi avvertiamo che nelle prossime righe potreste trovare degli spoiler su alcune run a fumetti che, forse, potrebbero rovinarvi la sorpresa nel caso voleste vedere il film completamente privi di qualsiasi informazione. Sia chiaro: nulla che possa rovinarvi la visione, ma preferiamo essere trasparenti per evitare di danneggiare i lettori più sensibili.

GLI AMICI DI DEADPOOL E PARADOX

Il trailer inizia col botto, mostrandoci Deadpool che festeggia il compleanno insieme ai propri amici. Tra questi notiamo Vanessa, Buck, Colosso, Shatterstar, Dopinder, Testata Mutante Negasonica, Yukio, Blind Al e Peter. A quanto pare, quindi, Wade è tornato indietro nel tempo per salvare la propria amata e, senza alcun motivo apparente, anche Shatterstar. Non ci soffermiamo su questi volti familiari, anche perché siamo certi che già li conosciate. Discorso diverso, invece, per Paradox.

Al minuto 0:44 incontriamo infatti questo nuovo volto, interpretato da Matthew Macfadyen. Nei fumetti, Paradox è un giudice della TVA che serve al fianco di Mobius e Ouroboros. Un personaggio che, però, condivide il nome con costrutto astrale legato all’universo del Dr. Strange, ma questa è un’altra storia. Non è chiaro ancora quale sia il ruolo di Paradox in Deadpool & Wolverine, ma è evidente il tono serioso del membro della Time Variance Authority e il suo bisogno del Mercenario Chiacchierone per salvare il Marvel Cinematic Universe. Per cosa? Forse per fermare la gemella malvagia di Xavier.

CASSANDRA NOVA

Al minuto 1:17 viene mostrata di spalle una figura calva, che molto probabilmente appartiene a Cassandra Nova, la villain della pellicola. Cassandra è stata creata nel 2001 da Grant Morrison e Frank Quitely e, sin da subito, si è palesata come una vera minaccia per gli X-Men. Stiamo parlando, infatti, della succitata gemella di Charles Xavier, nata senza un corpo e capace di clonare il DNA del fratello nell’utero della madre per ottenerne uno. Con il passare del tempo si scoprì inoltre che Cassandra è in realtà un mummundrai, una creatura delle leggende Shi’ar proveniente dal piano astrale.

Siamo di fronte a uno dei villain più infidi e determinati dell’universo Marvel. Una figura spietata, sadica e perversa, che potrebbe mettere non poco i bastoni tra le ruote a Deadpool. Non è chiaro ancora quale sia il legame tra il Mercenario Chiacchierone e Cassandra Nova, ma ipotizziamo che la donna stia seminando il caos nel multiverso e che Wade venga contattato per fermarla una volta per tutte.

IL GUERCIO

Continuiamo poi con un dettaglio che emerge al minuto 1:20 dell trailer: la presenza del Guercio. Il Guercio è l’identità assunta da Wolverine durante diverse storie a fumetti ambientate a Madripoor. Storie durante le quali Logan ha indossato un abito bianco e una benda nera sull’occhio. Un tentativo per il mutante canadese di cominciare una nuova vita dopo che il team originale degli X-Men era stato dato per morto. In questo periodo, tra l’altro, Wolverine ha stretto amicizia con Joe Fixit, versione grigia di Hulk ideata da Peter David e da Todd McFarlane.

Entrando nel campo delle speculazioni, pare che il Guercio del MCU possa essere una variante del Wolverine di Hugh Jackman. Di conseguenza, gira la voce che potrebbe essere interpretato da un attore differente e, nello specifico, si sente fare sempre più spesso il nome di Daniel Radcliffe. Ovviamente non c’è nulla di confermato, ma ammettiamo che l’idea ci fa spuntare un sorriso ebete sulla faccia. Se sarà vero o meno, lo scopriremo in sala il 26 luglio di quest’anno.

LADY DEADPOOL

Coloro che conoscono i fumetti del Mercenario Chiacchierone probabilmente sapranno già dell’esistenza dei Deadpool Corps. Stiamo parlando di una squadra di versioni differenti di Deadpool, tra le quali spicca sicuramente Wanda Wilson. Wanda è stata creata 2010 da Victor Gischler e da Ron Liefeld in una storia che vede Deadpool balzare da una dimensione all’altra, incontrando le proprie varianti. Una storia che, per certi versi, ci aspettiamo di vedere replicata anche nel film diretto da Shawn Levy.

Perché vi stiamo parlando di Lady Deadpool? Semplice: al minuto 1:49 viene mostrato quello che sembra Deadpool che spara con degli uzi. In verità ci sono un paio di elementi che ci fanno pensare che quelle mani non appartengano a Wade, bensì alla succitata Wanda Wilson. Una supposizione legata al fatto che gli uzi sono l’arma da fuoco principale di Lady Deadpool e, soprattutto, dal fatto che i guanti mostrati sono oggettivamente diversi da quelli dei vari costumi di Wade visti sinora, trailer compreso. Si tratta di un pattern differente, caratterizzato da una colorazione con meno rosso e più nero. Un dettaglio non da poco, che porta acqua al mulino della nostra ipotesi.

PYRO

Al minuto 1:51, infine, ritroviamo Aaron Stanford nel ruolo di Pyro, dopo 18 anni dalla sua comparsa in X-Men: Conflitto Finale. Nei fumetti, John Allerdyce è un mutante in grado di controllare il fuoco, da sempre associato alla Confraternita dei mutanti malvagi. Creato da Chris Claremont e da John Byrne nel 1981, Pyro ha avuto quasi sempre parti secondarie nelle varie run a fumetti, senza riuscire a rimanere mai impresso. La versione più popolare del personaggio, infatti, risulta essere proprio quella dei film di inizio anni Duemila. Film nei quali Pyro viene messo in contrapposizione con l’Uomo Ghiaccio (Shawn Ashmore), studente dai valori completamente opposti ai suoi e più vicini a quelli di Xavier.

Il trailer si chiude poi con la rapida comparsa di Wolverine, ma siamo abbastanza certi che l’abbiate notato tutti e che sappiate ampiamente chi sia il personaggio. O almeno lo speriamo. E voi che cosa ne pensate di questo primo teaser di Deadppol & Wolverine? Siete rimasti soddisfatti? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

