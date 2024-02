Sul tappeto rosso dei DGA Shawn Levy è stato invitato da Deadline a parlare di Deadpool & Wolverine, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, la cui uscita è prevista per il 24 luglio in Italia.

Il regista, in realtà, ha preferito proprio non parlarne, ammettendo di non volersi sbilanciare.

“Ci tengo così tanto alla mia amicizia con Ryan Reynolds che sarebbe così triste se finisse con un omicidio” ha ammesso. “Se vi rispondessi a qualunque domanda legata a Deadpool, finirebbe con la mia morte, e sarebbe molto triste“.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

