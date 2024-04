La settimana scorsa il full trailer di Deadpool & Wolverine ha, ovviamente, suscitato un elevato grado d’interesse fra gli amanti del cinema e dei cinecomic.

Visto che questa saga è l’unica targata Marvel e Fox ad aver resistito all’acquisizione della 20Th Century Fox da parte della Disney, c’è chiaramente molta curiosità verso il come Deadpool & Wolverine andrà a ironizzare sulla questione.

Intervistato dall’Associated Press per il film, il regista Shawn Levy ha potuto discutere anche di questo aspetto.

Per godere appieno della visione di Deadpool & Wolverine, c’è bisogno di conoscere a menadito tutti gli eventi del Marvel Cinematic Universe e dintorni? Secondo Shawn Levy no.

Ero un bravo studente a scuola. Da adulto sono abituato a fare i compiti. Ma quando si tratta di andare al cinema, non voglio che ci sia bisogno di aver studiato prima. Chiaramente ho realizzato questo film con sano rispetto e gratitudine verso la fervente base di fan che ha una conoscenza approfondita della mitologia e della lore di questi personaggi e di queste saghe. Ma non volevo fare qualcosa che necessitasse di conoscenze pregresse. Questo film è stato realizzato per intrattenere, senza l’obbligo di arrivare al cinema dopo aver fatto delle ricerche.