La scorsa settimana, i Marvel Studios hanno presentato i loro prossimi progetti alla CinemaCon di Las Vegas, tra i quali l’attesissimo terzo episodio dedicato al mercenario chiacchierone… e al suo amichetto peloso, Deadpool & Wolverine.

Per l’occasione i Marvel Studios hanno divertito gli spettatori con uno spot promozionale dedicato silenzio in sala.

Nello spot, Deadpool parla a Wolverine delle sue teorie per il prossimo grande evento cross-over dei Marvel Studios, Avengers: Secret Wars, ma ogni volta che Wade sta per rivelare qualche teoria o dettaglio interessante, squilla un cellulare e lo interrompe. All’ennesima interruzione Wolverine esasperato si rivolge allo spettatore guardando dritto in camera, imprecando e urlando che quello è un cinema e non “la casa di riposo della vostra nonnina”.

Una fonte dell’Hollywood Reporter (solitamente molto affidabile) che ha visto lo spot in prima persona afferma che l’intenzione dei Marvel Studios è di fare girare questo spot in tutte le sale cinematografiche come materiale promozionale.

Si attendono quindi conferme ufficiali in merito.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

