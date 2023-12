Sappiamo già da qualche mese che Hideo Kojima e il produttore di Barbarian, Alex Lebovici, produrranno un adattamento cinematografico della popolare IP videoludica di Death Stranding, popolare videogame dello stesso Hideo Kojima uscito originariamente su PlayStation 4 nel novembre del 2019 di cui è stato annunciato un sequel (GUARDA IL TEASER TRAILER UFFICIALE).

Ora arriva un interessantissimo aggiornamento: il film di Death Stranding verrà prodotto dalla Kojima Productions in collaborazione con la A24, il popolare studio cinematografico che, negli ultimi anni, ha portato al cinema una sfilza di film indie di grande successo (basterebbe citare Everything Everywhere All at Once e The Whale).

L’annuncio è stato fatto dalla stessa A24 che, per festeggiare, ha anche messo in vendita nel proprio shop ufficiale, una t-shirt col logo dello studio rifatto con lo stile grafico del logotitolo del videogame.

