Nonostante lo sciopero di sceneggiatori e attori attualmente ancora in corso, ScreenRant ha parlato con il produttore dell’adattamento dell’omonimo videogioco fantascientifico Death Stranding, Allan Ungar, che ha fornito aggiornamenti sul film attualmente in produzione.

“Purtroppo, visto lo sciopero e tutto quello che sta succedendo nella nostra industria al momento, non posso espormi quanto vorrei riguardo al film, se non che ci saranno interessanti novità molto presto e siamo veramente entusiasti della direzione che il progetto sta prendendo” ha spiegato. “Penso che sarà qualcosa di sorprendente, non solo per i fan del videogame, ma in generale per i fan del cinema e per il pubblico generalista, penso non abbiamo mai visto niente del genere fino ad ora. [Kojima] è coinvolto in ogni singolo step del progetto“.

