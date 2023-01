Decision to Leave: la data d’uscita italiana del film di Park Chan-wook

Arrivano notizie sulla data d’uscita italiana di Decision to Leave, il film di Park Chan-wook premiato a Cannes per la miglior regia e candidato dalla Corea per la corsa agli Oscar come miglior film internazionale.

La pellicola sarà distribuita dalla Lucky Red nei cinema italiani a partire dal 2 febbraio.

Questa la sinossi:

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

