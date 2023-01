Decision to Leave: SDV ci racconta la genesi dei suoi poster alternativi!

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Decision to Leave, al cinema dal 2 febbraio, e per celebrare il nuovo lavoro di Park Chan-wook premiato al Festival di Cannes per la miglior regia, Lucky Red ha coinvolto l’artista SDV per realizzare due suggestivi poster alternativi del film.

Abbiamo chiesto a Simone di parlarci del suo lavoro, raccontarci la genesi delle due opere e dirci la sua sul grande regista. Ma iniziamo dai due poster:

Parliamo della realizzazione di questi due poster alternativi. La tua tecnica principale è l’acquerello: quali sono le fasi con cui hai creato gli artwork?

La prima fase è quella più importante. Si tratta di guardare più e più volte il film, un paio di volte dall’inizio alla fine. Successivamente, dividerlo in scene importanti, dopo ancora fare una scrematura di scene che secondo me racchiudono più significato possibile. La seconda fase è riprodurre l’essenziale della scena selezionata e dare un focus particolare alla locandina definitiva. L’ultima fase racchiude la scelta dei font e il posizionamento della grafica che mira a creare armonia fra gli elementi.

Cosa ti ha spinto nella scelta dei soggetti per i due artwork?

Entrambe le scene sono cariche di significato. La prima, quella del posacenere, rappresenta esattamente i ruoli e i caratteri di entrambi i personaggi: uno tormentato e discontinuo e l’altro lineare, preciso e posato. La seconda, invece, è la rappresentazione sintetica dei tratti salienti del film, il thriller romantico fatto di manette e carezze. Le manette, però, sono lontane e quasi non si vedono più.

Che rapporto hai con il cinema di Park Chan-wook? Quali sono i suoi film che preferisci?

Quello a cui sono più affezionato, fin da quando ero più piccolo, è Old Boy (una delle mie locandine più apprezzate). Ma secondo me il suo film più riuscito è Mr. Vendetta.

Se hai Decision to Leave, puoi raccontarci in breve se il film ti è piaciuto e quale aspetto ti ha colpito di più?

Chan-wook non ha deluso, la sua firma è ben visibile sia nelle inquadrature che nei plot twist, è sempre un piacere guardarlo e vedere un film ben fatto.

Scorrendo i tuoi lavori, hai una particolare predilezione per i film pop. Quali sono le tue pellicole preferite, e quali ti ispirano maggiormente nella realizzazione dei tuoi lavori?

I miei film preferiti non li ho ancora rappresentati in realtà (a parte Enter the void). Tutti gli altri film mi piacciono ma sono molto più affascinato dalla caratterizzazione dei personaggi, dell’icona che rappresentano e dall’impatto che hanno su chi li guarda. Li riconosceresti fra mille altri, sopravvivono per generazioni e non invecchiano negli anni. Sono affascinato dalla loro immortalità e se ne percepisco anche solo un po’ ci faccio la locandina.

Trovate tutti i lavori di SDV sul suo canale Instagram.