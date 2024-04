In un’intervista con Inverse, Brian Helgeland, regista di Il destino di un cavaliere, ha rivelato i piani per un sequel mai realizzato della pellicola con Heath Ledger. Le discussioni in merito sono iniziate ancor prima dell’uscita nelle sale della pellicola nell’estate 2001:

Quando abbiamo finito Il destino di un cavaliere, stavamo già pensando di realizzare il sequel come un film sui pirati. La trama ruotava intorno al Conte Adhemar (Rufus Sewell) che rapisce Jocelyn (Shannyn Sossamon) e la porta a Costantinopoli. I due finiscono come schiavi di una galea dopo che la loro barca viene catturata dai pirati. Sulla nave c’è un prigioniero che ha una mappa del tesoro tatuata sulla schiena, ma continua a essere frustato per indisciplina. Gli altri personaggi si offrono volontari per farsi frustare a turno al posto di quello con la mappa, in modo che questa non venga cancellata. La Sony non voleva farlo.