Durante un’intervista per il podcast Hollywood Gold, Wendy Finerman ha parlato di Il diavolo veste Prada e ha raccontato che inizialmente alcuni membri della produzione erano contrari all’ingaggio di Meryl Streep.

La preoccupazione principale, ha spiegato, riguardava il fatto che l’attrice non era ritenuta in grado di avere tempi comici:

Con Meryl la gente credeva che fossimo pazzi. Voglio dire, c’è gente che è venuta da me e ha detto: “Sei pazza? Non è mai stata simpatica”. E invece sì, avevano torto. Anche se chiaramente si trattava di un tipo di mondo diverso per lei.