Dirty Dancing: Jennifer Gray lavorerà al film a patto che sia “perfetto”

Da diversi mesi sappiamo che la Lionsgate è al lavoro su Dirty Dancing 2, sequel del cult del 1987 diretto da Emile Ardolino, che vedrà anche il ritorno nel cast di Jennifer Grey, interprete di Baby.

In una recente intervista con Good Morning America, Gray ha spiegato che non è detto che il film esca a inizio 2024 come annunciato:

Preferiamo non dare alcuna data al momento perché, sul serio, il mio lavoro è fare le cose a dovere, soprattutto in onore di Patrick e del rapporto dei fan con il film originale. Se bisogna fare un altro film, bisogna farlo bene. Si farà sicuramente e sono emozionata di poterlo dire, ma non è una cosa che farò a meno che non sia perfetta, perciò sto dando il massimo per onorare la sua eredità.

Noto come Dirty Dancing – balli proibiti in Italia, il film con Jennifer Grey e Patrick Swayze (scomparso nel 2009 all’età di 57 anni) ha dato vita, nel 2004, a una rivisitazione interpretata da Diego Luna e Romola Garai, Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights), e a un remake televisivo nel 2017.

