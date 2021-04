LEGGI ANCHE – Disenchanted: Alan Menken conferma la presenza di James Marsden e di Idina Menzel nel cast

Tramite The DisInsider è arrivato qualche dettaglio in più relativo a, atteso sequel del film Disney

Il sito conferma che Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast del progetto e ci offre inoltre i primi dettagli sulla trama. Secondo il sito il film seguirà Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia, il tutto sotto la supervisione di Malvina Monroe, che sarà la villain del lungometraggio. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la loro vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Infine pare che nel lungometraggio faranno la loro comparsa anche Biancaneve e i sette nani. Avranno persino un loro numero musicale. Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo, conferma o smentita.

Ricordiamo che il presidente di produzione di Disney Studios Sean Bailey ha annunciato ufficialmente che la major è al lavoro sul sequel di Come d’incanto, intitolato Disenchanted e in arrivo direttamente su Disney+, in occasione dell’Investor Day della Disney

Il seguito del fortunato film del 2007 vedrà nuovamente Amy Adams come protagonista e anche Patrick Dempsey di ritorno nei panni di Robert Phillip.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

Non è stato confermato altro sul sequel, non è neanche chiaro ufficialmente Adam Shankman si occuperà della regia anche questa volta, anche se il sito sostiene che sarà effettivamente così. A quanto pare, inoltre, Brigette Hales (C’era una volta) si occuperà della sceneggiatura assieme a Shankman e a Richard Lagravenese (P. S. I Love You), Scott Neustadter e Michael Weber (500 giorni insieme).

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+? Ditecelo come sempre nei commenti!