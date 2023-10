È disponibile il pre-order di un nuovo box Collector’s Edition dedicato ai Classici Disney, dal 1937 al 2022 (non si tratta del box statunitense annunciato qualche tempo fa)

Questo box conterrà 60 film animati in formato DVD. Sarà disponibile ufficialmente dall’8 novembre.

Qua sotto trovate le immagini del box e tutte le informazioni tramite il comunicato stampa:

Finalmente disponibile in pre-order nei principali store online lo speciale cofanetto “I CLASSICI DISNEY” che arriva in home video con Eagle Pictures dall’8 novembre in formato DVD. La collezione completa di tutti i 60 classici Disney sarà disponibile in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata: il gift di Natale che farà felice tutta la famiglia, in particolare i più piccini, che avranno la possibilità di vivere e rivivere tutta la meraviglia Disney lasciandosi emozionare da storie e da personaggi indimenticabili.

Per festeggiare i 100 anni dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney, Eagle Pictures rende omaggio alla storico marchio di intrattenimento con il cofanetto “I CLASSICI DISNEY” che include tutti gli intramontabili film Classici Disney a partire dal 1937 e fino al 2022: l’edizione più completa mai edita finora.