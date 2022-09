Disney Plus Day: il film concerto dei BTS a Los Angeles debutta a sorpresa in streaming

In occasione del Disney Plus Day ha debuttato a sorpresa in streaming sulla piattaforma BTS Permission to dance on stage LA, il film concerto sulla serie di concerti della popolare band sudcoreana che si sono tenuti al SoFi Stadium di Los Angeles alla fine del 2021 (27-28 novembre e 1-2 dicembre).

Qua sotto potete ammirare un promo seguito dal testo del comunicato stampa diffuso dalla divizione nazionale della Disney.

Il trailer e la key art di BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA sono ora disponibili

8 settembre 2022 – In occasione del Disney+ Day, l’elettrizzante film concerto delle icone pop del ventunesimo secolo, BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA e uno speciale sneak peek di Andor, la serie originale Disney+ targata Lucasfilm, sono ora disponibili in streaming su Disney+ in tutto il mondo.

BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA mostra le performance live dei concerti dei BTS che si sono tenuti al SoFi Stadium di Los Angeles alla fine del 2021 (27-28 novembre e 1-2 dicembre). Il film concerto mostra gli artisti sul palco e comprende le esibizioni dei brani nominati ai GRAMMY® “Dynamite”, “Butter” e “Permission to Dance”. I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boy band sudcoreana che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013.

I BTS sono composti da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Il film è prodotto da HYBE, una produzione Den of Thieves, in associazione con Borderless Films.

In arrivo il 21 settembre con i primi tre episodi, Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porta a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è anche il creatore e showrunner.

La lineup di contenuti del Disney+ Day presenta emozionanti titoli disponibili a livello globale di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, I Simpson e altro ancora. Come già annunciato, a partire da oggi sono disponibili sulla piattaforma streaming Thor: Love and Thunder, Pinocchio, un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, Cars on the Road, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi, Growing-Up, Avventure estreme con Bertie Gregory, Tierra Incógnita, ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder, Pistol, Mike, Wedding Season e un nuovo corto de ISimpson, Welcome to the Club.

Da oggi fino alle 23:59 di lunedì 19 settembre, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney+ potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo di 1,99€ cliccando qui per accedere a tutte le novità del Disney+ Day e ricevere ancora più valore dal proprio abbonamento con la collezione definitiva della celebrazione contenente offerte, esperienze e vantaggi a tempo limitato.