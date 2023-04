Dopo gli anni di pausa dovuti alla pandemia e alle poche uscite cinematografiche, Deadline è tornato a realizzare le analisi dei film più o meno profittevoli arrivati nei cinema e, per quel che riguarda il 2022, il primo premio in materia di flop va alla Disney e al suo Strange World.

Uscito al cinema il 23 novembre del 2022 e, un mese dopo, in streaming su Disney Plus, Strange World ha avuto un budget che, a seconda delle stime, ha oscillato fra i 135 milioni e i 180 (cifra, questa, a cui va poi aggiunto quello che la Disney ha speso per la promozione). Il film diretto da Don Hall e Qui Nguyen aveva anche “regalato” alla Casa di Topolino un poco invidiabile record: Strange World ha difatti ottenuto un punteggio di CinemaScore pari a B, il più basso mai ottenuto da un cartoon della Casa di Topolino da quando, nel 1991, l’azienda ha cominciato a effettuare le sue rilevazioni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso, secondo i calcoli fatti da Deadline, emerge che il 61° Classico d’animazione dello studio è stato il più grande flop al box-office di tutto il 2022 con una perdita pari a 197,4 milioni di dollari dal circuito theatrical (cifra, questa, che potrebbe essere stata parzialmente recuperata grazie al successo ottenuto poi su Disney Plus e in home video).

Disney si aggiudica anche la seconda posizione di questa poco desiderabile classifica con Amsterdam. La pellicola di David O. Russell è in rosso di 108,4 milioni (sempre limitatamente alla distribuzione theatrical). Vale la pena ricordare che, nel 2022, la major ha dovuto fare i conti con un’altra terribile performance commerciale: quella di Lightyear.

Trovate tutte le informazioni su Strange World nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate