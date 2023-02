Disneyland Hong Kong: un video ci mostra come sarà l’area tematica di Frozen

Manca sempre meno al debutto di The World of Frozen a Disneyland Hong Kong, come ci ricorda un nuovo post sui canali social di Disney Parks e Walt Disney Imagineering.

In attesa del gran giorno, è infatti disponibile un video mostrato allo scorso D23 Expo che ci regala un’idea di come sarà questa nuova area dedicata al celebre film d’animazione.

“Mostrando in video che aspetto avrà l’area una volta completata nella seconda metà del 2023, questo animatic viene usato assieme a modelli e concept art per assicurarsi che gli Imagineers, le squadre di costruzione e Hong Kong Disneyland la vedano allo stesso modo dall’inizio alla fine”.

Ricordiamo che in occasione dello scorso D23, la Disney ha confermato che la prossima area tematica che aprirà i battenti a Disneyland Paris sarà proprio quella ispirata a Frozen – Il regno di ghiaccio. Proprio come a Hong Kong, la montagna innevata di Arendelle svetterà di fronte a un magnifico lago, con un’attrazione che porterà gli ospiti nel cuore del Regno. L’area comprenderà inoltre incontri con i personaggi, un nuovo ristorante e un negozio a tema.

