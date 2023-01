Disneyland Paris, prolungati i festeggiamenti per i 30 anni: tutti i dettagli!

I festeggiamenti per i 30 anni di Disneyland Paris, il parco della Disney alle porte di Parigi, continuano! La divisione nazionale della major ha fornito tutti i dettagli relativi al prolungamento della festa iniziata esattamente un anno fa (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Continuate a leggere per scoprirli tutti!

Disneyland Paris: le novità in arrivo per il gran finale del 30° anniversario

Sono tante le novità in arrivo nel 2023 a Disneyland Paris!

Per la prima volta in un Parco Disney, uno spettacolo di droni Marvel illuminerà i cieli del Parco Walt Disney Studios, il grande ritorno di Disney Dreams! lo spettacolo notturno amato da grandi e piccinini e uno show estivo interamente dedicato all’universo Pixar! Disneyland Paris celebra da qualche mese il suo 30° Anniversario invitando i visitatori a sognare sempre più in grande!

La prima Destinazione turistica europea è entrata in una nuova era ricca di creatività senza limiti e di nuove tecnologie che favoriscono un’esperienza sempre più coinvolgente, immersiva ed indimenticabile.

Avengers: Power the Night, lo spettacolo dei droni a tema Marvel

Dopo la recente apertura della nuova area tematica Marvel Avengers Campus e del Disney Hotel New York – The Art of Marvel, i visitatori potranno vivere una nuovissima esperienza incentrata sul mondo dei Supereroi: Avengers: Power the Night lo spettacolo notturno di droni MARVEL all’interno del Parco Walt Disney Studios che andrà in scena dal 28 gennaio all’8 maggio 2023.

Si tratta di un’esclusiva mondiale all’interno dei Parchi Disney di tutto il mondo, questo spettacolo si svolgerà ogni sera e sarà interamente dedicato ai Supereroi Marvel. Una tecnologia all’avanguardia combinerà suoni e luci, effetti pirotecnici e proiezioni video per celebrare i Supereroi Marvel in modo epico.

Sul cielo del Parco Walt Disney Studios si alzeranno in volo fino a 500 droni che, con l’aiuto dei poteri dei Supereroi Marvel, eseguiranno un’incredibile coreografia incentrata su Capitan America, Capitan Marvel, Scarlet Witch e Shang- Chi come protagonisti principali.

Registi, designer di effetti speciali, lighting designer e motion designer: sono diversi i Cast Member di Disneyland Paris che hanno messo a disposizione il loro know-how e la loro creatività per sviluppare questo progetto esclusivo. Le musiche dello spettacolo saranno ispirate alle colonne sonore originali dei film Marvel, in versioni appositamente riorchestrate e registrate nei leggendari Abbey Road Studios di Londra da un’orchestra sinfonica composta da oltre 70 musicisti. Per rendere tutto ancora più magico i proiettori laser utilizzati si basano su una tecnologia a basso consumo energetico e offrono uno spettacolo abbagliante.

Con l’Avengers Campus, il Disney Hotel New York – The Art of Marvel e il nuovissimo spettacolo notturno di droni, Disneyland Paris è l’unico posto in Europa dove i fan Marvel grandi e piccini possono vivere un’esperienza a 360° a fianco dei loro Supereroi preferiti.

Disney Dream: dal 12 aprile torna lo spettacolo notturno

Per il Gran Finale del 30° Anniversario, tornerà l’incredibile spettacolo notturno “Disney Dreams!”, uno degli spettacoli più amati a Disneyland Paris dal giorno della sua apertura. Si tratta di un’occasione perfetta per i visitatori di riscoprire questa creazione unica e per le nuove generazioni di scoprire questo spettacolo iconico.

Guidati dall’ombra di Peter Pan, gli ospiti scopriranno alcune delle più belle storie Disney proiettate sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco al ritmo delle musiche iconiche: dalla Bella e la Bestia al Gobbo di Notre Dame, passando per Il Re Leone, Rapunzel, Ratatouille e molte altre in un’avventura che supera i limiti dell’immaginazione.

Questo straordinario spettacolo notturno creato nel 2012 combina tecnologie all’avanguardia, proiezioni mozzafiato, laser e spettacolari getti d’acqua con sensazionali fuochi d’artificio per una vera e propria esplosione di colori. Grazie alla tecnologia di mappatura, il Castello della Bella Addormentata nel Bosco si trasforma: le sue torrette sembrano ruotare e le sue mura ondeggiare davanti agli occhi stupiti del pubblico.

L’edizione 2023 di Disney Dreams! sarà ancora più spettacolare, grazie all’innovativa tecnologia LED sulle torrette del Castello della Bella Addormentata. Dopo il recente rimodernamento delle installazioni tecniche, compresa quella di proiettori laser a bassa energia, si consumerà il 50% in meno di energia rispetto alle apparecchiature precedenti, garantendo comunque uno spettacolo visivo mozzafiato.

Prima di questo straordinario spettacolo non mancherà “Disney D-Light”, che con la sua musica travolgente e oltre 500 droni continuerà ad omaggiare Disneyland Paris ed il suo 30° Anniversario.

Spettacolo Pixar “Insieme nella stessa realtà”: estate 2023

A partire dall’estate 2023, i visitatori del Parco Walt Disney Studios potranno scoprire un nuovo spettacolo nello Studio Theater: “Pixar: insieme nella stessa realtà“.

Saranno invitati a partecipare ad un’avventura musicale con i loro Personaggi Pixar preferiti. Lo spettacolo racconterà di come la musica e l’amicizia uniscono tutti e combinerà tecnologie sceniche innovative, effetti di luce, coreografie e, naturalmente, la musica dei film Pixar.

Questa spettacolo originale è un’ulteriore prova di come Disneyland Paris offre ai suoi visitatori l’opportunità di immergersi in un numero sempre maggiore di storie Pixar e di vivere avventure con un’incredibile varietà di Personaggi Disney.

It’s a small world riapre!

Dopo la chiusura per ristrutturazione, una delle attrazioni più gioiose ed amate riaprirà le sue porte per la gioia dei nella primavera del 2023. It’s a small world, un’imperdibile crociera per le famiglie situata nel cuore di Fantasyland fin dall’apertura di Disneyland Paris nel 1992, accoglierà ancora una volta grandi e piccini per un meraviglioso viaggio intorno al mondo sulle note di una delle canzoni più iconiche dei Parchi Disney.

Da quasi 60 anni, questa attrazione accompagna i visitatori in un viaggio attraverso centinaia di bambole (Audio-Animatronics) vestite con i costumi locali, che cantano tutti insieme la canzone “It’s a small world”. Un emozionante inno alla fratellanza universale creato per un’attrazione amatissima dal pubblico di tutto il mondo.

Fin dalla sua apertura all’Esposizione Universale di New York del 1964, “It’s a small world” ha stupito più di 1 miliardo di visitatori nei Parchi Disney di Anaheim, Orlando, Tokyo, Parigi e Hong Kong.

Le novità in arrivo nei negozi e nei ristoranti di Disneyland Paris

Oltre all’ampia gamma di prodotti dedicati al 30° Anniversario apprezzati dai visitatori di Disneyland Paris dal lancio delle celebrazioni, una nuovissima gamma di prodotti sarà disponibile all’interno delle boutique dei Parchi Disney. Questi saranno ispirati allo spettacolo “Let’s dream… and the world lights up!” e comprenderanno diversi articoli prêt-à- porter e accessori esclusivi. Il 22 gennaio, in occasione del Polka Dot Day (giornata dei pois), nei negozi di Disneyland Paris sarà in vendita una nuovissima capsule collection intitolata “Minnie Paris”, in onore di Minnie e di Parigi, la capitale della moda. Concepita e disegnata dallo studio di merchandising creativo della Destinazione, questa collezione trendy e moderna reinterpreterà lo stile di Minnie fashionista. Inoltre sarà declinata in vari prodotti divertenti e frizzanti, vari capi di prêt-à-porter e accessori tipici della moda parigina come ad esempio il basco.

Il Gran Finale del 30° Anniversario di Disneyland Paris segnerà anche il ritorno delle colazioni in compagnia delle Principesse Disney al ristorante Auberge de Cendrillon. Tra le diverse proposte culinarie ce ne sarà una interamente vegana con semi di chia, cocco e budino di mango o tofu strapazzato con curcuma e cipolle.

All’interno del Disney Village aprirà a breve un ristorante ispirato ai tipici pub inglesi. L’attuale Castello di Re Ludwig verrà trasformato in The Royal Pub. Gestito dal rinomato Groupe Bertrand, partner di lunga data della Destinazione, servirà il meglio della cucina di ispirazione britannica.

Il menu comprenderà fish and chips tradizionali, brasato alla Guinness e un’ampia selezione di birre artigianali, il tutto servito in un’atmosfera calda e vivace. Il Disney Village ospiterà anche il ristorante Rosalie, una tradizionale brasserie francese, che aprirà alla fine del 2023.

I festeggiamenti per i 30 anni di Disneyland Paris proseguono fino al 30 settembre

Le novità in arrivo si aggiungeranno alla vasta gamma di esperienze già proposte durante i festeggiamenti di questo straordinario Anniversario:

Lo spettacolo diurno «Dream…and Shine Brighter ” con più di 30 ballerini e Personaggi Disney, carri colorati e due brani musicali già diventati hit di successo

Lo spettacolo notturno “Disney D- Light”, la prima coreografia con droni mai realizzata in un Parco Disney, che combina proiezioni video, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia e laser intorno al Castello della Bella Addormentata per offrire ai visitatori momenti indimenticabili

Gardens of Wonders, creazioni originali con 9 mondi tematici e 30 sculture cinetiche con i Personaggi Disney e Pixar, che “prendono vita” ai piedi del Castello della Bella Addormentata;

Gamma esclusiva di prodotti in edizione limitata dedicata al 30° Anniversario di Disneyland Paris ;

Un’offerta di proposte culinarie, studiata appositamente per l’occasione che delizierà il palato di grandi e piccini con prodotti variegati come pizze e panini a forma di testa di Topolino, gelati, macaron, madeleine e waffle, oltre a nuovissimi menu per i ristoranti Walt’s – An American Restaurant e Toad Hall.

Marvel Avengers Campus

ll Gran Finale del 30° Anniversario è l’occasione perfetta per scoprire il Marvel Avengers Campus, la nuova area tematica immersiva del Parco Walt Disney Studios. Qui i visitatori possono immergersi nell’azione al fianco dei Supereroi Marvel e vivere epiche avventure. All’interno sono presenti due spettacolari attrazioni: Spider-Man WEB Adventure e Avengers Assemble: Flight Force.

Il Marvel Avengers Campus a Disneyland Paris è stato progettato da Tony Stark in persona per cercare, reclutare e addestrare la prossima generazione di Supereroi. I visitatori sono invitati a creare la propria storia interagendo con i Supereroi Marvel, tra cui i celebri Capitan Marvel, Vedova Nera o Spider- Man e quelli più recenti come Shuri nel suo costume da Pantera Nera. Incontri spettacolari e sorprendenti, ristoranti a tema e un negozio dedicato con accessori high-tech completano l’esperienza immersiva dei visitatori di Avengers Campus.

Il Gran Finale del 30° Anniversario e l’apertura del Campus Marvel Avengers e del Disney Hotel New York – The Art of Marvel sono i primi passi della grande trasformazione intrapresa da Disneyland Paris nel corso degli ultimi anni. Prossimamente vedranno la luce altri progetti su larga scala, come la ristrutturazione del Disneyland Hotel e la trasformazione del Disney Village. Un’area tematica ispirata a Frozen sarà invece creata all’interno del Parco Walt Disney Studios rendendo così il Parco ancora più grande ed immersivo.

