Disneyland: i riferimenti a “I racconti dello zio Tom” rimossi dalla parata Magic Happens

Proseguono le azioni di Disneyland per rimuovere ogni riferimento a I racconti dello zio Tom, film d’animazione del 1946 definito da Bob Iger “inappropriato per il mondo di oggi”.

Dopo l’annuncio della sostituzione dell’attrazione Splash Mountain, che sarà ricreata a tema La principessa e il ranocchio, un riferimento al film animato è stato rimosso anche dalla celebre parata Magic Happens che si svolge due volte al giorno nel parco di Anaheim. Il testo della canzone Zip-a-Dee-Doo-Dah – come riportato dal Los Angeles Times – è stato infatti sostituito da una canzone dal classico animato del 1953 Peter Pan.

Ricordiamo che pellicola a tecnica mista, criticata per la sua rappresentazione degli afroamericani post-Guerra Civile, vinse il premio Oscar per la miglior canzone originale “Zip-a-Dee-Doo-Dah” e non è poi mai stata distribuita in home video negli Stati Uniti.