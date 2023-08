Sono passati 14 anni dall’uscita di District 9 di Neill Blomkamp. Il film fantascientifico prodotto da Peter Jackson ottenne un notevole successo di critica, guadagnandosi quattro nomination agli Oscar, e commerciale. Da allora non si è mai smesso di parlare della possibilità di un sequel.

Blomkamp stesso annunciava ancora un anno fa di essere al lavoro su District 10.

In un’intervista con The Hollywood Reporter il regista ha detto però di non essere sicuro di voler proseguire a raccontare quella storia, ma è abbastanza certo che prima o poi un sequel si farà. Commenta a tal proposito:

Non so se verrà fatto o no. Non so nemmeno se io voglio farlo ora, ma a un certo punto probabilmente verrà fatto.

Basato su un cortometraggio dello stesso Blomkamp, District 9 racconta la difficile convivenza di un gruppo di alieni, atterrati in Sudafrica a causa di un’avaria, con gli umani. Quando un uomo viene contagiato da un misterioso virus, esplode la guerra per ottenere il suo DNA e svelare quindi i segreti della tecnologia aliena.

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate