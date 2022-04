Dopo Eternals e West Side Story tocca ora a: il kolossal cinefumettistico dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi, come già accaduto col cinecomic diretto dalla regista premo Oscar di Nomadland Chloé Zhao,in Arabia Saudita a causa della presenza di un personaggio

I rumour, a quanto pare, circolavano già da qualche ora, ma adesso la conferma arriva dalle pagine dell’Hollywood Reporter. Il magazine conferma che il ban verrà ufficializzato a breve anche in Kuwait e Qatar.

Anche se, come noto, nessuno ha ancora visto o recensito il film (che non verrà mostrato neanche alla stampa che partecipa ai junket), la decisione, stando alle fonti mediorientali, avrebbe a che fare con la presenza in Doctor Strange 2 di America Chavez (interpretata da Xochitl Gomez) che, stando alla rappresentazione tipica dei fumetti, è un personaggio omosessuale. Considerato che l’essere omosessuali costituisce un reato nei paesi del Golfo, ogni film che propone un qualsiasi tipo di riferimento LGBTQ non viene approvato dalla censura.

Doctor Strange 2, il cui titolo integrale lo ricordiamo è Doctor Strange nel Multiverso della follia, doveva uscire nei paesi del Golfo il 5 maggio. Attualmente, la pellicola dei Marvel Studios è sparita dai siti di prevendita di Arabia saudita, Kuwait e Qatar, ma risulta ancora presente in quelli degli Emirati Arabi Uniti.

Doctor Strange 2, la logline ufficiale

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange 2 sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di questo “incidente di percorso” di Doctor Strange 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!