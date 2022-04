Anche se, giusto qualche ora fa, abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti sull’uscita dinei paesi del Golfo secondo i quali il film connon sarebbe ancora tecnicamente bandito per lo meno in Arabia Saudita, considerato che la Disney ha già specificato di non avere intenzione di rimuovere il riferimento LGBTQ presente nel lungometraggio Marvel Studios è abbastanza impensabile ipotizzare una release in quell’area geografica ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

In un intervento registrato a Londra durante un evento collegato alla promozione di Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch ha commentato la cosa definendola una “delusione prevista”:

Sì, temo che si tratti di una delusione prevista. Sappiamo bene che in quei regimi oppressivi c’è una mancanza di tolleranza che esclude persone che meritano di essere non solo incluse, ma anche celebrate per quello che sono, che devono fare parte della società, della cultura e non punite per la loro sessualità. Sembra davvero fuori luogo con tutto quello che abbiamo vissuto come specie, per non parlare di dove siamo arrivati a livello culturale, ma francamente questo non è un semplice token per andare a includere gratuitamente un personaggio della comunità LGBTQ+. Questo personaggio (America Chavez, ndr.) è così anche nei fumetti. Non è qualcosa che è stato creato ex-novo tanto per. Ed è stato inserito perché è un personaggio straordinario e quello è solo un altro suo aspetto. Ed è solo questo che dovrebbe essere, ma, purtroppo, ora è un tema politicamente molto carico. E vorrei che non fosse così. Sarebbe bello avere una conversazione normale in merito, ma non è così. Bisogna ancora lottare. Dobbiamo ancora spingere per l’inclusione e l’uguaglianza e sono molto lieto che nel suo piccolo, su queste tele cinematografiche così grandi, la Disney e i Marvel Studios stiano facendo la loro parte.