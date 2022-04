Ci sono degli sviluppi sul ban dai cinema del Golfo di, il film dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi in arrivo la settimana prossima.

Stando alle informazioni rese pubbliche la settimana scorsa, le autorità censorie di Arabia Saudita, Kuwait e Qatar avevano deciso di bandire la pellicola per via di un riferimento LGBTQ presente nel kolossal cinefumettistico. Tutto sembrava avere a che fare con la presenza in Doctor Strange 2 di America Chavez (interpretata da Xochitl Gomez) che, secondo la rappresentazione tipica dei fumetti, è un personaggio omosessuale. Adesso, grazie al The Guardian, arrivano dei dettagli aggiuntivi sulla questione.

A quanto pare il blockbuster non sarebbe ancora concretamente bandito dai cinema dell’Arabia Saudita. I responsabili della censura avrebbero chiesto alla Disney la rimozione di 12 secondi di film in cui America Chavez fa riferimento alle sue “due madri”. Nawaf Alsabhan, supervisore generale della classificazione cinematografica del paese in questione, spiega al giornale inglese che:

È solo quel passaggio in cui lei parla delle sue due madri, dato che ha due madri. Siamo nel Medio Oriente è davvero difficile far passare una cosa come questa. Abbiamo inoltrato la richiesta al distributore che l’ha inoltrata alla Disney che ha detto di non essere d’accordo con la cosa.

Sempre Alsabhan, parlando con l’agenzia France-Presse, ha contestato la notizia secondo la quale Doctor Strange 2 sarebbe stato bandito in Arabia Saudita:

Non verrà mai bandito. Non c’è ragione di farlo. Si tratta semplicemente di un piccolo edit. Allo stato attuale delle cose si sono rifiutati, ma noi non abbiamo chiuso alcuna porta. Stiamo ancora cercando di trovare una soluzione.

Tutti sembrano però confermare che, ora come ora, il cinecomic dei Marvel Studios è assente dalle piattaforme di prevendita in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Il Guardian riporta anche quanto affermato dal dipendente di un cinema AMC in Arabia saudita secondo cui il lungometraggio sarebbe stato effettivamente ritirato.

Doctor Strange 2 sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

