Non può esistere un film diretto da Sam Raimi senza che ci sia un cammeo del suo storico collaboratore e attore feticcioe, come noto,(il cui titolo integrale, lo ricordiamo, è) non farà eccezione.

Giusto qualche settimana fa, Bruce Campbell aveva potuto parlare della sua partecipazione a Doctor Strange 2 spiegando di aver lavorato alle riprese di “una scena proprio forte con un personaggio amato da anni, vedremo se rimarrà nel film” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Questione che ha recentemente riaffrontato prendendo parte a un podcast in cui ha ribadito di non essere sicuro al 100% di essere finito nel montaggio finale della pellicola targata Marvel Studios:

Sai, coi film Marvel è tutto complicato, è complicato pure mentire perché potrei essere scoperto come bugiardo nel dire una bugia. Se ti dicessi che non penso di essere nel film, potrei comunque finire per esserci! Fanno circa 86 di questi film allo stesso tempo e anche Sam Raimi ha dovuto girare materiale aggiuntivo che non era nello script originale perché “Dobbiamo metterci anche Captain Puzzone, introdurlo alla fine perché poi abbiamo intenzione di svilupparlo qua”. Per ciò c’è questo continuo lavoro di addizione e sottrazione. E anche se avessi fatto un cammeo fondamentale – perché faccio solo cammei fondamentali ma per capire dovete aspettare di vedere – non sapremo mai davvero la risposta fino a maggio. Avrei paura di finire tagliato fuori dal montaggio finale anche se fossi Benedict Cumberbatch!