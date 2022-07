E se il Professor X di Patrick Stewart fosse entrato in scena in Doctor Strange nel multiverso della follia in un’altra maniera?

L’artista dei VFX Jonkari P ha voluto “migliorare” l’entrata in scena del noto personaggio insieme agli altri membri degli Illuminati in un divertente video.

Inoltre ha anche messo mano a un paio di scene di Il signore degli anelli.

Potete vedere i video qua sotto:

The Coolest Granpa Alive pic.twitter.com/9GBian4HBF — Jonkari P (@JonkariP) July 3, 2022

Drunk Frodo 2 pic.twitter.com/jIybH98jyw — Jonkari P (@JonkariP) April 15, 2021

Doctor Strange nel multiverso della follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

