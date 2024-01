Come già raccontato nel corso degli ultimi anni, non è stato facile girare la scena degli Illuminati di Doctor Strange nel multiverso della follia, sia per questioni legate alle disponibilità degli attori che per il Covid-19.

Patrick Stewart ha definito le riprese della scena frustranti e deludenti perché era da solo sul set, perciò la domanda è lecita: chi c’era al posto dell’attore quando gli altri hanno girato la scena? Hayley Atwell, l’interprete di Captain Carter, ha svelato l’arcano: nessuno!

Come raccontato a Comicbook dall’attrice:

Io e gli altri attori dovevamo creare questo momento di suspense e tensione, dovevamo concentrarci molto. Poi per il momento in cui doveva arrivare il personaggio di Patrick Stewart, ci siamo ritrovati dietro questa sedia gialla meccanica che procedeva molto lentamente emettendo strani rumori. Abbiamo dovuto aspettare che si mettesse in posizione, e la cosa più difficile è stata concentrarci su quanto fosse importante quel momento. Ma questo aggeggio meccanico ha provato a metterci i bastoni tra le ruote con un tempismo perfetto.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato nelle sale dello stivale il 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate