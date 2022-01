Kevin Smith durante il suo podcast ha dedicato un segmento a, atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi in uscita nelle nostre sale a maggio

L’attore e regista ha parlato nello specifico del personaggio di Scarlet Witch:

Tra quattro ca*zo di mesi rivedremo Wanda? WandaVision rimane la mia serie Marvel/Disney+ preferita, e una delle cose preferite in assoluto nel 2021. L’ho amato con tutto me stesso, caz*o. […] Non vedo l’ora di rivedere Wanda, sarà come incontrare di nuovo una vecchia amica o un familiare che ti piace effettivamente.

Ho letto un po’ di cose online, alcuni pensano sia un’eroina, altri una cattiva. Io spero che sia la cattiva, sarebbe spettacolare. Ma spero che abbia la sua redenzione, meglio non sprecarla, è un personaggio fantastico e sarebbe in parte comprensibile se uscisse fuori di senno. Abbiamo visto quella cazz* di serie tv, ha i suoi motivi.