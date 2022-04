APERTE LE PRENOTAZIONI

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla Disney relativo all'apertura delle prenotazioni della Marvel Multiverse Experience a Milano, il percorso immersivo ispirato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

29 aprile 2022 – Sono aperte le prenotazioni per partecipare gratuitamente alla Marvel Multiverse Experience in arrivo a Milano presso la Torneria Tortona (via Tortona 32, Milano) in occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Da mercoledì 4 a domenica 8 maggio 2022 i fan Marvel potranno vivere, per la prima volta in Italia, un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film.

L’accesso alla Marvel Multiverse Experience è gratuito e sarà consentito solo previa prenotazione, fino ad esaurimento posti. Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito: https://multiverseexperience.it/

Partner ufficiali della Marvel Multiverse Experience saranno Xiaomi, che ha stretto una collaborazione con Marvel Studios e permetterà ai visitatori di scattare foto e girare video di elevatissima qualità grazie a Xiaomi 12 Series; e Pasta Garofalo che rinnova la collaborazione con Disney Italia in occasione dell’uscita del film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

La Marvel Multiverse Experience sarà arricchita anche dalla presenza di corner interattivi e fotografici dedicati al mondo Marvel dei licenziatari Disney Hasbro, Pandora e Panini Comics, oltre a quelli di Disney+ e Disneyland Paris.

Marvel Multiverse Experience – Informazioni generali

L'accesso alla Marvel Multiverse Experience è gratuito e sarà consentito solo previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Dove: Torneria Tortona – Via Tortona 32, Milano

Date: dal 4 all’8 maggio 2022

Orari:

Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 maggio – Dalle 14:00 alle 20:00

Sabato 7 maggio – Dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 8 maggio – Dalle 10:00 alle 19:00

Doctor Strange nel multiverso della follia sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

