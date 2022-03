Finalmente, in un’intervista rilasciata a Jake’s Takes,ha messo da parte le battute più o meno ironiche e ha parlato apertamente della sua presenza in, il film di Sam Raimi il cui titolo integrale è, lo ricordiamo,

Patrick Stewart, confermando l’ovvio, ovvero la sua presenza in Doctor Strange 2, racconta anche di aver appreso solo qualche ora dopo dell’incredibile feedback, della palpabile esaltazione del fandom scatenatosi via socia:

In verità, il mio telefono era spento mentre stava accadendo tutto, quindi non ho sentito praticamente nulla fino al mattino dopo, quando mi sono alzato, ho guardato il telefono e ho scoperto che ero stato bombardato di messaggi, che il mio team PR mi aveva fornito un dettagliato resoconto delle reazioni. Se devo essere sincero, io stesso non avevo riconosciuto la mia stessa voce, sembrava suonare in maniera diversa. Non ricordo se, magari, ero raffreddato al tempo. Ma sono rimasto sconvolto: dopotutto si vede solo il retro di una mia spalla e, se non erro, il lobo della mia orecchia. E basta. E sono stati fatti così tanti collegamenti. Ma mi ha fatto davvero piacere.