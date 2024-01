La produzione di Doctor Strange nel multiverso della follia è stata una delle più colpite dalla pandemia e sicuramente una di quelle che ha più subito cambiamenti rispetto alle intenzioni iniziali.

Diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron, inizialmente, infatti, il film doveva essere diretto da Scott Derrickson, già regista del primo capitolo, e scritto da Jade Halley Bartlett; un cambio, quello della squadra creativa, che è avvenuto già a pre-produzione inoltrata, con una sceneggiatura già scritta o almeno, in parte.

Bartlett ha fatto di recente due chiacchiere con CB e ha parlato proprio di questo e della sua esperienza di lavoro, seppur breve, con i Marvel Studios:

Sono rimasta sul progetto per circa un anno. Sono stata la prima sceneggiatrice incaricata di scrivere Doctor Strange 2 e devo dire che è stato davvero divertente.

Ci sono due versioni del film: quella di Raimi e Waldron, che è davvero meravigliosa, li adoro entrambi, e poi c’è la mia, con Scott Derrickson. L’abbiamo messa in sviluppo e ci abbiamo lavorato per circa un anno, con Kevin Feige, Lou D’Esposito e Eric Haouserman Carroll. Era la versione di Scott ed era davvero tutto emozionante! Ancora non riesco a credere di avere ottenuto quel lavoro, non ho idea di come abbia fatto e ancora stento a crederci! Avevamo una prima bozza di sceneggiatura pronta, poi è arrivata la pandemia, ed è stato un incubo.

Non sono autorizzata a dire niente sulla prima bozza per il film, mi dispiace, non posso dire nulla. Ma posso dirti che è stato bellissimo lavorare con loro, tutti in quel posto amano davvero il loro lavoro. Sono stati davvero gentili con me. Era come andare al lavoro con degli studiosi di fumetti. È stato davvero divertente!