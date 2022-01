Doctor Strange nel multiverso della follia: anche Scarlet Witch nelle nuove immagini promozionali

Online sono approdate delle nuove immagini promozionali dal merchandise di, atteso cinecomic targato Marvel Studios.

Nelle immagini possiamo vedere Wong, Strange, America Chavez e Scarlet Witch.

La sinossi, come potete leggere, svela ulteriori dettagli sul film preannunciando un’esperienza unica:

Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte.

Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.

Il regista visionario Sam Raimi catturerà gli spettatori di tuto il mondo con proporzioni colossali e un’esperienza visiva mai provata prima che trascenderà il tempo e lo spazio.