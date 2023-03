Deadline riporta che la Paramount Pictures ha acquisito in via preliminare il remake di La donna che visse due volte (Vertigo), celebre thriller di Alfred Hitchcock uscito nel 1958. Robert Downey Jr., insieme alla moglie Susan, sarà il produttore ed è il principale candidato per il ruolo del protagonista, originariamente interpretato da James Stewart. La sceneggiatura sarà realizzata da Steven Knight, creatore delle serie See e Peaky Blinders e recentemente incaricato del nuovo film di Star Wars.

La Paramount aveva prodotto il film originale e la Hitchcock Estate ha scelto lo studio per realizzare il remake. Il lungometraggio dell’epoca fu sceneggiato da Alec Coppel e Samuel A. Taylor a partire dal romanzo omonimo del 1954, scritto da Thomas Narcejac e Pierre Boileau. La storia vedeva come protagonista un ex poliziotto di San Francisco, terrorizzato dalle altezze (Stewart) che si innamora della donna che deve sorvegliare (Kim Novak).

Tra gli altri lavori di Knight come sceneggiatore ricordiamo anche la serie Taboo e il film Spencer, come regista il lungometraggio Locke. Prossimamente, ritroveremo invece Downey Jr. in Oppenheimer, atteso film di Christopher Nolan sulla vita del celebre fisico.

FONTE: Deadline

