Nel riportare lo scoop relativo all’abbandono, da parte di Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, della sceneggiatura dello Star Wars che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, Jeff Sneider, come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo, spiegava anche che, in base alle sue informazioni, la Lucasfilm aveva già trovato un rimpiazzo di cui però non conosceva il nome.

Nome che, a distanza di circa 24 ore, è trapelato online. Si tratta di Steven Knight, sceneggiatore e regista britannico, noto per aver sceneggiato film come Piccoli affari sporchi e La promessa dell’assassino, per aver ideato show televisivi come Chi vuol essere milionario e, soprattutto, l’amatissima serie TV Peaky Blinders.

Allo stato attuale delle cose, non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto, a parte che, teoricamente, dovrebbe arrivare nei cinema il 19 dicembre del 2025, a sei anni di distanza dal discusso Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

Vi ricordiamo che, giusto un paio di settimane fa, la Lucasfilm ha accantonato i film di Star Wars che dovevano essere realizzati da Patty Jenkins e da Kevin Feige. L’unico che dovrebbe trovarsi ancora in carreggiata è quello di e con Taika Waititi (ECCO I DETTAGLI).

