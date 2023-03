Star Wars: i film di Kevin Feige e Patty Jenkins messi da parte, Taika Waititi attore oltre che regista?

È Variety ad aggiornare sullo stato dei prossimi film di Star Wars, pubblicando un aggiornamento sullo stato dei progetti annunciati negli ultimi due anni.

Uno di questi è Rogue Squadron, il film annunciato a dicembre del 2020 con Patty Jenkins alla regia e che sarebbe dovuto uscire a dicembre di quest’anno. A settembre del 2022 la Disney lo ha però tolto dal calendario, e successivamente la regista ha ammesso di non avere idea se il film verrà fatto o meno. Ebbene, ora sembra che la Lucasfilm abbia definitivamente messo da parte il progetto e che Jenkins sia passata ad altro.

Anche il film che doveva essere prodotto da Kevin Feige non è più in cantiere. Annunciato a settembre del 2019, il progetto è rimasto attivamente in sviluppo fino ad almeno maggio del 2022: all’epoca Michael Waldron aveva rivelato di essere al lavoro su una sceneggiatura per Feige. Ma ora Waldron sta lavorando ad Avengers: Secret Wars, e Feige sarebbe troppo impegnato con le prossime fasi dei Marvel Studios per potersi dedicare a un film di Star Wars. Cosa che tutti, già nel 2019, avevano immaginato.

Secondo Variety, il film di Star Wars più vicino a concretizzarsi è quello diretto da Taika Waititi, che potrebbe uscire nel dicembre del 2025. A quanto pare, potrebbe essere coinvolto non solo come regista, ma anche come attore in una piccola parte (proprio come avvenuto in Jojo Rabbit).

Il sito conferma che ci sono altri progetti in sviluppo, tra cui un film diretto dalla documentarista Sharmeen Obaid-Chinoy, già regista di due episodi di Ms. Marvel. Alla sceneggiatura Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

I nuovi piani ufficiali per l’universo di Star Wars al cinema dovrebbero essere svelati il mese prossimo alla Star Wars Celebration di Londra che inizierà il 7 aprile.