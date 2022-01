Don’t Look Up: Adam McKay commenta il curioso “incidente” del numero di telefono di una linea erotica apparso nel film

Nel film Netflixad un certo punto il Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) partecipa ad uno show televisivo in cui annuncia l’apertura di una linea telefonica per tutti coloro che vogliono essere rassicurati dall’arrivo della famigerata cometa sulla Terra.

Alcuni spettatori però hanno scoperto che il numero che appare durante il film è collegato nientemeno che ad una hotline erotica.

E proprio parlando con People il regista Adam McKay ha parlato di questo curioso incidente legato al numero telefonico e all’intenzione iniziale di creare veramente una linea telefonica per promuovere il film, fatto poi non accaduto per mancanza di tempo:

Stavamo per creare una linea specifica. ma non abbiamo avuto abbastanza tempo per ottenere il nostro numero specifico di telefono quindi ne abbiamo messo uno casuale. Non abbiamo pianificato in alcun modo che fosse una hotline. È puramente accidentale. A meno che qualcuno di Netflix è chi si occupava delle grafiche abbia fatto questa scelta senza che io lo sapessi, non ne ho idea. Ma non lo avrebbero fatto di proposito.