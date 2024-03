Dove vedere i film vincitori agli Oscar 2024? Per chi non li avesse recuperati quando erano solo “nominati”, ecco una pratica lista aggiornata, visto che nel frattempo molti sono usciti in sala o in streaming.

Ecco la lista completa!

Elenco di dove vedere i film vincitori agli Oscar 2024

miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora

Il film di Christopher Nolan è attualmente disponibile in noleggio e acquisto fisico e digitale sulle principali piattaforme, mentre è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

migliore attrice protagonista, miglior trucco e parrucco, migliori costumi, migliori scenografie

Il film di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia, è ancora disponibile al cinema, inoltre dal 14 marzo sarà disponibile in streaming su Disney.

miglior film internazionale, miglior sonoro

Il film di Jonathan Glazer è attualmente disponibile al cinema.

miglior canzone originale

Il film di Greta Gerwig è attualmente disponibile in noleggio e acquisto fisico e digitale sulle principali piattaforme, mentre è disponibile in streaming su NOW.

miglior sceneggiatura non originale

Il film di Cord Jefferson è disponibile in streaming su Prime Video.

miglior sceneggiatura originale

Il film di Justine Triet è attualmente disponibile in noleggio e acquisto fisico e digitale sulle principali piattaforme, mentre è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

migliore attrice non protagonista

Il film di Alexander Payne attualmente non è disponibile né per il noleggio, né per l’acquisto.

miglior film d’animazione

Il film di Hayao Miyazaki attualmente non è disponibile né per il noleggio, né per l’acquisto.

migliori effetti visivi

Il film di Takashi Yamazaki attualmente non è disponibile né per il noleggio, né per l’acquisto.

20 Days in Mariupol

miglior documentario

Il film attualmente non è disponibile né per il noleggio, né per l’acquisto.

The Last Repair Shop

miglior cortometraggio documentario

Il film è disponibile in streaming su Disney+.

miglior cortometraggio

Il film è disponibile in streaming su Netflix.

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko

miglior cortometraggio animato

Il film attualmente non è disponibile né per il noleggio, né per l’acquisto.

