Dove vedere i film candidati all’Oscar 2024? Oggi sono state annunciate le nomination alla 96 esima edizione degli Academy Awards e, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà il 10 marzo, molti vorranno recuperare i film candidati.

Come sempre, molti sono usciti al cinema nel corso dell’ultimo anno (in particolare grandi blockbuster come Barbie e Oppenheimer), altre pellicole invece attendevano l’uscita in sala proprio dopo queste nomination. Alcune sono invece appannaggio solamente dello streaming o sono uscite recentemente in home video. Ecco la lista completa!

Oscar nomination 2024: l’elenco di dove vedere i film candidati

Aggiornato: 23 gennaio 2024

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate