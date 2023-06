Ospite a Watch What Happens Live with Andy Cohen John Hamm ha confermato, rispondendo alla domanda di un fan, ciò che già si mormorava da anni. Alla domanda se il ruolo di Nick Dunne in Gone Girl – l’amore bugiardo di Fincher fosse stato pensato per lui ha risposto:

Sì. Dovevo essere io. Ma dovevamo filmare le continue avventure di Mr Draper!

L’attore infatti negli anni in cui è uscito il thriller di Fincher (2014) era impegnato sul set della serie Mad Men, in cui recitava nel ruolo del protagonista Don Draper.

Già nel 2015 Page Six sosteneva che Hamm avesse dovuto rinunciare al ruolo in Gone Girl – l’amore bugiardo perché il creatore di Mad Men non voleva liberarlo dai suoi obblighi contrattuali.

L’attore però non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo durante la registrazione dell’episodio di WWHL. Ha unicamente precisato che sarebbe stato perfetto per la parte visto che è originario di St Louis come il protagonista del film. Al contrario di Ben Affleck…

Povero Ben, un ragazzo di Boston che ha dovuto indossare il cappello dei Cardinals. Non ne era molto contento!

Trovate tutte le informazioni su Gone Girl -l’amore bugiardo nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter

