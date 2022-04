Come sappiamo nelle scorse settimane la Toei Animation ha subito un duro attacco hacker che ha messo il bastone tra le ruote dello studio in moltissime produzioni, tra cui anche l’atteso, primo lungometraggio animato completamente in CGI del noto franchise nipponico.

Ora tramite la NHK un portavoce dello studio ha confermato (tramite Chronicles) che l’uscita del film non è ancora stata fissata nuovamente:

L’impatto sulla produzione continua e non c’è modo di riprendersi completamente. La data di uscita del film è ancora incerta.

Inoltre nelle score ore è arrivata in rete una nuova immagine promozionale del lungometraggio che ci mostra Piccolo sotto copertura all’interno dell’organizzazione criminale del Fiocco Rosso. Pare che scoverà dei segreti molto importanti. Ecco l’immagine:

