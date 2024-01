Durante la promozione del suo ultimo film, Suncoast, Nico Parker ha parlato della sua esperienza sul set di Dragon Trainer (How To Train Your Dragon) le cui riprese sono iniziate da poco.

L’attrice ha parlato a Screenrant della sua grande emozione:

Non posso dire proprio nulla, ma vorrei tanto. Posso dire che amo, ho amato e continuerò ad amare quei film. Li trovo geniali, così come trovo geniale Dean [DeBloise], regista di quei film e di questo. È così gentile, di talento e simpatico. Tutti sul set sono strepitosi, ogni persona ha un talento incredibile e sono così fiera, ma anche un po’ terrorizzata all’idea di lavorare con loro, e parlo sia del cast che della troupe. È magico poter lavorare lì, spero che tutti se la godano esattamente quanto ho fatto io fino ad ora.

Ha poi aggiunto:

Credo che [gli adattamenti live-action] siano il massimo quando tutti hanno profondamente a cuore ciò che fanno e credo che si veda sullo schermo. Anche se non dovesse avere successo in termini di numeri, visualizzazioni, o recensioni, è bello che così tante persone si siano unite per lavorare a qualcosa a cui tengono. […] I live-action vengono spesso criticati, ma questo film è per sua natura così sincero. Lo trovo meraviglioso e spero che tutti lo amino.

DeBlois, che si è occupato della regia di tutti e tre i film animati originali insieme a Chris Sanders, è a bordo di questo nuovo progetto come sceneggiatore, produttore e regista.

I protagonisti sono Mason Thames, celebre per la sua interpretazione in The Black Phone di Scott Derrickson, che interpreta Hiccup, mentre Nico Parker, che di recente abbiamo visto in The Last of Us, veste i panni di Astrid. Accanto a loro Gerard Butler, che anche in questa versione interpreter Stoick l’immenso (dopo aver dato voce alla controparte animata), mentre Nick Frost veste i panni di Skaracchio Ruttans. Completano il cast Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn nei panni di Gambedipesce, Moccicoso, TestaBruta e Testa di Tufo.

La Universal Pictures distribuirà il film al cinema il 13 giugno 2025 anche in IMAX.

