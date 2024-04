I diretti interessati parlano del peculiare cestino dei pop-corn realizzato a tema Dune 2 (Dune: Parte due) che ha fatto molto discutere vista la particolarissima forma ispirata ai giganteschi vermi di Arrakis.

Parlando proprio dei cestini tematizzati, Elizabeth Frank di AMC Theatres ha spiegato che “alcuni fan sono collezionisti, altri invece sono appassionati dei film e quindi acquistano tre prodotti diversi di Ghostbusters. È un misto di cose“.

Ha poi aggiunto:

Rendono l’andare al cinema più divertente, è un po’ come tornare a casa con la maglietta di un concerto. C’è tanta energia creativa in gioco, e continuiamo a imparare e a evolverci. Non avremmo mai immaginato la cosa di Dune. Non l’avremmo mai creato se avessimo saputo che sarebbe stato deriso o acclamato.