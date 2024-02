Austin Butler ha parlato con EW del lavoro svolto per interpretare Feyd-Rautha in Dune 2 (Dune: Parte due), in arrivo al cinema tra ochi giorni.

Per prepararsi al ruolo, Butler ha prestato particolarmente attenzione all’interpretazione vocale di Stellan Skarsgård:

Ho pensato che siccome era cresciuto con il Barone, il Barone lo avesse influenzato in molti modi. Così ho iniziato a pensare al modo in cui parla e al fatto che se sei collegato a una persona con un tale potere sin da quando sei piccolo, finisci per emularla.

L’attore ha inoltre descritto il suo personaggio come un misto tra “uno spadaccino psicopatico e Mick Jagger“.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate