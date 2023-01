Dune 2, Austin Butler si dichiara entusiasta dell’esperienza avuta sul set del film

Fresco di nomination agli Oscar per la sua performance nel ruolo di Elvis nella pellicola di Baz Luhrmann (LEGGI LA RECENSIONE), Austin Butler ha potuto parlare anche della sua esperienza sul set di Dune 2, la seconda parte del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, insieme a Deadline.

La star non è scesa nei dettagli della pellicola, ma si è limitata a dichiarare tutto il suo entusiasmo per l’esperienza avuta. Dopo aver specificato di essere un grande fan della prima parte, spiega di aver apprezzato incredibilmente la possibilità di lavorare con Denis Villeneuve, un regista che definisce “incredibile” nonché “una persona straordinaria” aggiungendo inoltre:

Ci siamo divertiti molto a collaborare a questo progetto. Per me è stato davvero uno spasso, specie interpretare questa parte che è così differente da ogni cosa io abbia fatto in precedenza.

In Dune 2, lo ricordiamo, Austin Butler interpreterà Feyd-Rautha, nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) nonché uno dei principali villain del romanzo di Frank Herbert. Fra l’altro è fratello minore di Glossu Rabban (interpretato da Dave Bautista nel film). Nel film diretto da David Lynch uscito nel 1984 venne interpretato da Sting.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

FONTE: Deadline